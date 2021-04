Sparta loví hvězdy, Vrba lanaří své oblíbence! Víme, kdo je na odchodu

Liga mistrů, takovou metu před sebe postavil po nástupu do Sparty Pavel Vrba. Jak ukazují poslední výsledky Pražanů, současný kádr na takový cíl může myslet jen velice složitě. Letenští proto plánují vzít v létě hráčský trh útokem. Podle informací serveru iSport.cz zacílili na duo reprezentantů a bývalých Vrbových svěřenců, v hledáčku jsou i další zvučné posily do ofenzivy. V prémiové části článku se dozvíte, kdo by od léta mohl obléknout rudý dres. A kdo ho naopak velmi pravděpodobně vysvlékne. Více čtěte ZDE>>>