Náročná sezona protknutá koronavirovými restrikcemi míří do finále a v Barceloně znovu ožívá důležité téma - půjde do další éry s kapitánem Lionelem Messim? Klubové ikoně končí smlouva, staronový prezident klubu Joan Laporta doufá, že i nedávný zisk domácího poháru pomůže k tomu, aby klíčový hráč zůstal. Messiho otec Jorge, zároveň hráčův agent, už podle katalánského listu Sport přiletěl do města, aby začal jednat o novém kontraktu. Více čtěte ZDE