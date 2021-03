Gareth Bale plánuje po sezoně strávené v Tottenhamu naplnit posledních dvanáct měsíců své smlouvy v Realu Madrid. Před startem kvalifikace mistrovství světa prohlásil, že má v úmyslu se z hostování vrátit na příští sezonu do Španělska. „Hlavní důvod, proč jsem na tuhle sezonu šel do Spurs, bylo to, že jsem chtěl v první řadě hrát, a před Eurem se dostat do zápasového rytmu,“ řekl na tiskové konferenci Bale, jenž by měl být na šampionátu kapitánem velšského výběru.