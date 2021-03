Záložník Petr Ševčík prodloužil smlouvu se Slavií. Červenobílý dres by tak měl oblékat do 30. června 2025. „Budu se snažit o to, abych byl na hřišti lídrem, protože nová smlouva napovídá tomu, že mi vedení Slavie v tomto ohledu věří,“ uvedl Ševčík k podpisu.