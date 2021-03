Šest klubů pro Haalanda

Nejzajímavější mladý hráč pro světové veklokluby? Ano, jen Kylian Mbappé se může Erlingu Haalandovi vyrovnat. Norský střelec si za 14 měsíců v barvách Borussie Dortmund pořád drží fantastickou bilanci gólu na zápas! Konkrétně 43 utkání, 45 branek. Hlasitě se proto mluví o letním přestupu na prestižnější adresu. Německý deník Bild přišel s informací, že Haaland míří rovnou do TOP klubu, o žádnou „mezistanici“ už nemá zájem. Podle Bildu je ochotný slyšet pouze na nabídku 6 vyvolených celků. Smůlu má třeba Chelsea nebo Bayern Mnichov. Které týmy do šestice patří, a jakou by v nich dvacetiletý Haaland měl konkurenci? Více čtěte ZDE