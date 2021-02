Těsně před koncem přestupového okna mění tým Roman Potočný. Ofenzivní záložník míří z Baníku, kde se mu zatím nedařilo, na hostování do konce sezony bez opce do Zlína. „Už jsme se o Romana několikrát zajímali. Vyšlo to až nyní, byť jen v rámci hostování. Jsem rád, že můžeme s tímhle hráčem spolupracovat. Slibujeme si od něj především zvýšení produktivity do útočné fáze,“ řekl zlínský generální manažer Zdeněk Grygera.