Janošek potvrzen ve Zlíně: Minutáž se zmenšovala

Fotbalista Dominik Janošek v závěru zimního přestupního termínu ukončil hostování v Mladé Boleslavi. Plzeň, které dvaadvacetiletý záložník patří, ho následně poslala do Zlína. V týmu "Ševců" bude jedna z opor reprezentace do 21 let hostovat do konce sezony bez následné opce.

Janošek strávil v Mladé Boleslavi celý loňský rok. Většinu času nastupoval v základní sestavě, na začátku letošní jarní části se ale stal náhradníkem. Hráč, kterého v březnu čeká s reprezentací do 21 let evropský šampionát, proto míří s cílem mít větší vytížení do Zlína. "Ševcům" patří v aktuální ligové tabulce 13. místo, Mladá Boleslav je na 16. pozici.

"Moje minutáž se zmenšovala. Čeká nás Euro jednadvacítek a chci být co nejvíc na hřišti. Jsem rád, že se to povedlo dotáhnout," citoval zlínský web Janoška.