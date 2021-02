Nečas odchází z Bohemians do Liberce

Útočník či záložník Jakub Nečas přestoupil z Bohemians 1905 do Liberce. Slovan příchod šestadvacetiletého křídelního hráče potvrdil na svých webových stránkách. Délku smlouvy Severočeši nezveřejnili. Nečas přišel do Bohemians v létě 2017 z mateřské Sparty. Nejprve v Ďolíčku hostoval a poté tam přestoupil. V aktuální ligové sezoně jako náhradník zasáhl do deseti zápasů a připsal si dvě asistence. "S Jakubem jsem spolupracoval už v reprezentaci do dvaceti let. Jedná se o technicky slušně vybaveného fotbalistu, který nám určitě může pomoct zvednout konkurenci na kraji zálohy," uvedl liberecký trenér Pavel Hoftych.