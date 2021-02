Český brankářský talent Vítězslav Jaroš odchází sbírat cenné minuty v dospělém fotbale.19letý odchovanec Slavie patřící Liverpoolu stráví rok 2021 v irském Dublinu v dresu St Patrick's Athletic. „Na první hostování to je pro mě dobrá úroveň. V Premier League většinou chodí mladí kluci hostovat do třetí anglické ligy, takže se to dá srovnávat," okomentoval pro agenturu Sport Invest. Více čtěte ZDE