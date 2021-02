Donny van de Beek v tomto přestupovém období nepůjde z Manchesteru United na hostování, o čemž se v posledních dnech hodně spekulovalo. Na Twitteru to napsal respektovaný italský novinář Fabrizio Romano, na Old Trafford prý o této možnosti ani neuvažovali. Van de Beek se po letním drahém přestupu z Ajaxu zatím příliš neprosadil, do základní sestavy se dostával hlavně v pohárových utkáních.