Je to definitivní. Chorvatský útočník Petar Musa dočasně opouští pražskou Slavii. Dvaadvacetiletý forvard míří do Unionu Berlín, kde bude hostovat do konce sezony bez následné opce. „Pro mě je to super výzva, chci zkusit hrát bundesligu. Před EURO je důležité, abych měl herní praxi,“ uvedl před odchodem pro slávistický web Musa. Slavia naopak vítá zpět v kabině starého známého, stopera Simona Deliho. Více čtěte ZDE