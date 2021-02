Jeden starý znamý by se měl brzy vrátit do Slavie! Podle dobře informovaného instagramového účtu Slaviabackstage Pražany na půlroční hostování posílí obránce Simon Deli. Africký stoper v posledních týdnech vypadl ze sestavy Brugg a ligovému lídrovi by měl pomoci po zranění Davida Hovorky. „Dává to smysl, Simon projevil velkou touhu se vrátit,“ potvrdil po utkání s Jabloncem (3:0) kouč ligového lídra Jindřich Trpišovský. Mužstvo naopak opustí útočník Petar Musa.

