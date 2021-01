Záložník Manolo Portanova a útočník Elia Petrelli přestoupili z Juventusu do FC Janov. Opačným směrem naopak přestoupil Nicolo Rovella, který ale v Janově zůstane do konce sezony na hostování.

Official | Agreement with Genoa over Portanova, Petrelli and Rovella



