Said Benrahma již patří West Hamu. Jeho hostování v londýnském klubu z Brentfortu se proměnilo v trvalý přestup. Dle transfermarkt.de za něj „kladiváři“ zaplatili přes 23 milionů eur. 25letý Alžířan podepsal kontrakt do června 2026.

We are pleased to confirm Saïd Benrahma has completed his permanent transfer to the Club! ✍️