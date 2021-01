Frimpong jde z Celticu do Leverkusenu

Fotbalisté Leverkusenu mají další nizozemskou posilu, z Celticu Glasgow přišel do německého týmu obránce Jeremie Frimpong. S Bayerem podepsal smlouvu do roku 2025. Leverkusen za dvacetiletého hráče podle magazínu Kicker zaplatil 11 milionů eur (286 milionů korun), s bonusy se může přestupová částka vyšplhat až na 13,5 milionu eur. Už před dvěma týdny přišel do třetího týmu bundesligové tabulky, za který nastupuje český útočník Patrik Schick, jiný nizozemský defenzivní hráč Timothy Fosu-Mensah z Manchesteru United. Nizozemskou kolonii v Leverkusenu dále tvoří záložník Daley Sinkgraven, trenér Peter Bosz a jeho tři asistenti.