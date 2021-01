Španělský veterán Fernando Llorente přestoupil z Neapole do Udine. V novém působišti podepsal mistr světa a Evropy, který příští měsíc oslaví 36. narozeniny, smlouvu do června 2022. Llorente působil v Neapoli, která ho získala jako volného hráče z Tottenhamu, rok a půl. V minulé sezoně nastoupil v 17 zápasech italské ligy a dal tři góly. V tomto ročníku Serie A naskočil jen do tří utkání a dohromady odehrál 49 minut.