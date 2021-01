Papastathopulos končí v Arsenalu

Arsenal se dohodl na předčasném ukončení smlouvy s obráncem Sokratisem Papastathopulosem. Původně měl kontrakt dvaatřicetiletého řeckého fotbalisty, který v této sezoně za londýnský celek ani jednou nenastoupil, skončit letos v červnu.

Papastathopulos přišel do Arsenalu v červenci 2018 z Dortmundu a celkem za Kanonýry odehrál 69 soutěžních zápasů. V minulém ročníku s nimi vyhrál Anglický pohár, ale před aktuální sezonou se nevešel na soupisku pro Premier League ani pro Evropskou ligu.

🗞 Working closely with @SokratisPapa5 and his team, we have decided to cancel his contract by mutual consent