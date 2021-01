Bucha v hledáčku Manchesteru City?

Davida Silvu, který v létě odešel do Realu Sociedad, by mohli v Manchesteru City výhledově nahradit Housem Aouar z Lyonu, Florian Wirtz z Leverkusenu – nebo Pavel Bucha z Plzně. Alespoň to tvrdí YouTube kanál Tifo, který úzce spolupracuje s prestižním britským portálem The Athletic. Jak na českého reprezentanta do 21 let autoři videa s výmluvným názvem Rozumné transfery vůbec přišli? „Bucha je pohledem čísel mimořádný, ve světě datové analytiky a skautingu se o něm dobře ví. Vyniká především v ofenzivních modelech,“ říká Jakub Otava z analytické společnosti 11Hacks. Více čtěte ZDE