Fotbalové České Budějovice mají vytouženou posilu do ofenzivy. Do Dynama přichází senegalský útočník Dame Diop, jenž to v Česku dobře zná. Prošel Slavií, Zlínem i Baníkem, naposledy hrál v tureckém Hataysporu. Diopův příchod na jih Čech oznámil v klubovém podcastu budějovický generální manažer Martin Vozábal. Více čtěte ZDE