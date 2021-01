Obránce David Alaba by měl v létě po vypršení smlouvy v Bayernu Mnichov zamířit do Realu Madrid. Sedminásobný rakouský fotbalista roku se podle španělského listu Marca dohodl s "Bílým baletem" na čtyřleté smlouvě. Vydělávat by měl 11 milionů eur za sezonu (287 milionů korun).