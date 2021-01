Hellebrand bude hostovat v Opavě

Záložník Patrik Hellebrand opustil pražskou Slavii a zamířil do Opavy na půlroční hostování bez opce. Hellebrand už v Opavě začal zimní přípravu, nyní kluby jeho hostování administrativně dotáhly. Jednadvacetiletý fotbalista tak dočasně vymění první za poslední tým nejvyšší soutěže. „Moc dobře si uvědomuji, že to pro mě i celý tým bude náročné, ale zároveň to vnímám jako obrovskou motivaci. Moc bych chtěl pomoct k záchraně Opavy v lize, protože sem nejvyšší soutěž patří,“ řekl Hellebrand pro web slezského klubu.

„Patrik může hrát uprostřed zálohy i na pozici desítky. Pomůže nám svou kreativitou, útočníkům by měl vytvořit kvalitní servis. Je to šikovný fotbalista, technicky zdatný a rychlý hráč. Má velké předpoklady,“ uvedl sportovní manažer Opavy Pavel Zavadil, jenž postupně přechází z hráčské do funkcionářské role. „Navíc je výhoda, že tady má rodinu, jeho taťka tady dříve hrál, takže zdejší prostředí velmi dobře zná, což také sehrálo roli. Jsme rádi, že tady Patrika máme. Dostane šanci. Věříme, že ji chytne za pačesy a pomůže nám,“ dodal Zavadil.