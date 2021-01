Přestupové šachy v Baníku. Azackij ale výhledově Stronatiho nenahradí

JEDNÁNÍ | Stoperské šachy, které naznačoval po středeční přípravě s Prostějovem trenér Baníku Luboš Kozel, se podle informací iSport.cz velmi brzy stanou realitou. Přestože Ostravští budou dle svých vlastních slov výhledově hledat náhradu za Patrizia Stronatiho, jehož nejde na Bazalech držet donekonečna, Ukrajinec Oleksander Azackij to nebude. Míří totiž do gruzínského Dinama Batumi, kde by měl v nejbližších dnech po absolvování zdravotní prohlídky podepsat smlouvu na dva roky. Více čtěte ZDE