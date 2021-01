Avizované zužování plzeňského kádru je v plném proudu – a bude se týkat i velkých jmen, jak deník Sport avizoval. Třicetiletý stoper Luděk Pernica se vrací do Brna, o rok starší bek Radim Řezník by mohl vyztužit defenzivu Mladé Boleslavi. V obou případech by se jednalo o hostování.

Více čtěte ZDE