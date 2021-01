Fletcher asistentem Solskjaera

Darren Fletcher rozšířil realizační tým Manchesteru United, kde jako hráč strávil dvacet let a získal s ním pět titulů. Šestatřicetiletý někdejší záložník byl do role jednoho z asistentů hlavního trenéra Oleho Gunnara Solskjaera povýšen po krátkém působení u výběru hráčů do 16 let.

Fletcher je odchovancem United a v prvním týmů "Rudých ďáblů" působil v letech 2003 až 2015, během nichž také s klubem jednou vyhrál Ligu mistrů. V realizačním týmu se někdejší hráč West Bromwiche nebo Stoke, který loni ukončil kariéru, potká s jiným bývalým záložníkem manchesterského celku Michaelem Carrickem.