Slavia je blízko vysněné posily! Do Prahy míří Coufalův nástupce

Zatímco v poslední době Slavia o hráče spíš přicházela, na prahu zimní pauzy se nejspíš dočká zajímavé posily. Podle instagramového účtu Slavia backstage, který je spojovaný přímo s nejužším vedením klubu, jsou "sešívaní" blízko dohody s Alexanderem Bahem z dánského Sönderjyske. Podle informací Sportu by za 23letého krajního obránce či záložníka měla Slavia zaplatit 1,1 milionu eur (28,6 milionu korun). V sestavě by měl zaplnit místo po Vladimíru Coufalovi, který na začátku podzimu odešel za Tomášem Součkem do West Hamu. Více čtěte ZDE