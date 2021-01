Slavia podle všeho posílí svůj brankářský tým. Neotřesitelné jedničce Ondřeji Kolářovi by měl na jaře krýt záda Marek Boháč, dvaatřicetiletý gólman Pardubic. „Řeší se to, mělo by jít o půlroční hostování,“ potvrdil redakci iSport.cz Vít Zavřel, sportovní ředitel prvoligového nováčka. Opačným směrem by mohl na oplátku zamířit talentovaný Jakub Markovič. Více čtěte ZDE