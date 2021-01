Volal mu Trpišovský. Jenže produktivní Smejkal jde do Jablonce!

Náhrada za záložníka Tomáše Ladru, který se vrací z hostování z Mladé Boleslavi, je zajištěna. Jablonec získá podle informací iSport.cz z Jihlavy záložníka Tomáše Smejkala (22), na podzim nejproduktivnějšího hráče druhé ligy (4+9)! „Je to hotové. Už se čeká jen na víkendový návrat Miroslava Pelty z dovolené,“ potvrdil zainteresovaný zdroj. „Viděl jsem ho v pár zápasech, třeba na Dukle. Fotbal umí, ale je mladý a bude to chtít práci. Může to pro něj být skok,“ poznamenal kouč Petr Rada. Více čtěte ZDE