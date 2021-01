Kolašinac se vrací do Schalke

Po třech a půl letech v Arsenalu má bosenský obránce Sead Kolašinac namířeno zpátky do Schalke 04. Podle německých médií bude sedmadvacetiletý fotbalista v posledním týmu bundesligové tabulky hostovat do konce sezony. Schalke zatím jeho příchod nepotvrdilo. Kolašinac v Gelsenkirchenu zahájil v roce 2012 profesionální kariéru a za Schalke odehrál pět sezon. Poté přestoupil do Arsenalu, s kterým získal Anglický pohár a loni si zahrál finále Evropské ligy. V této sezoně však nastoupil pouze v jednom ligovém utkání. Schalke je ve složité situaci. V bundeslize nevyhrálo už 29 zápasů a čeká ho těžký boj o záchranu. Nový kouč Christian Gross kvůli finančním problémům klubu nemůže očekávat velké posílení kádru.