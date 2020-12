Paris St. Germain oficiálně potvrdil, že se zbavil kouče Thomase Tuchela. „Rád bych poděkoval Thomasi Tuchelovi a jeho realizačnímu týmu za vše, co pro klub udělali. Thomas do své práce vložil spoustu energie i vášně a samozřejmě si budeme pamatovat na dobré chvíle, které jsme spolu prožili. Přeji mu do budoucnosti to nejlepší,“ uvedl prezident PSG Násir Chelajfí. Nahradit německého trenéra se má stát Argentinec Mauricio Pochettino.