Olayinka prodloužil ve Slavii do roku 2023

Peter Olayinka prodloužil smlouvu se Slavií. V pražském klubu působí od července 2018, kdy přišel do klubu za tehdy rekordních 3,2 milionu euro. Nový kontrakt podepsal nigerijský křídelník do června 2023. „Jsem nadšený, že jsem dostal možnost prodloužit ve Slavii smlouvu a pokračovat v ní i nadále. Je pro mě velmi důležité vědět, že mi klub věří a že chce, abych tu zůstal déle. To mě tlačí dopředu,“ uvedl po podpisu pro Slavia TV.

✍️ Peter Olayinka podepsal novou smlouvu do června 2023! 🦅 #Olie2023



💬 „Jsem nadšený, že jsem dostal možnost prodloužit smlouvu a pokračovat zde i nadále. Je pro mě velmi důležité vědět, že mi klub věří. Žene mě to kupředu.“



📰 ČLÁNEK ➡️ https://t.co/z9dkRm15sR pic.twitter.com/Cnaj7IlyDr — SK Slavia Praha ⭐️⭐️ (@slaviaofficial) December 19, 2020