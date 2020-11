Kam přestoupí Král? Analytik rozebírá kluby z Anglie, West Ham nebrat

Go West! Fráze, na kterou by se měli v Moskvě připravovat. Už brzy ji nejspíš opora Spartaku Alex Král vyřkne nahlas. O českého fotbalového reprezentanta se zajímají kluby z Premier League! iSport.cz oslovil analytika pražské Dukly a společnosti 11Hacks, který vybral pět klubů, kam by kudrnatý středopolař pasoval. A vysvětlil, proč to není zrovna West Ham s českou kolonií. „Bavíme se o klubech ze spodních pater. Není to kvůli tomu, že by Král na lepší neměl, ale v těch lepších je až na výjimku jeho post obsazený a konkurence je tam obrovská,“ říká Jurij Dinaburskij. Více čtěte ZDE