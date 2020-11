Vzhůru do Anglie… Zažijí Ostrovy opět český boom? Matěje Vydru, Tomáše Součka a Vladimíra Coufala by v Premier League mohl brzy posílit i Alex Král. O záložníka ruského Spartaku Moskva se zajímá hned několik anglických celků. „Není to novinka. S některými jsme opravdu v kontaktu,“ sdělil iSport.cz Králův agent Karol Kisel. Více čtěte ZDE