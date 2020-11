Čmelík posilou Karviné

Fotbalisty Karviné posílil čtyřiadvacetiletý slovenský záložník Lukáš Čmelík, který podepsal jako volný hráč smlouvu do konce sezony s následnou roční opcí. Účastník mistrovství světa do 17 let hrál vedle Žiliny, kde s fotbalem začínal, i ve švýcarském Sionu, polských Gliwicích a naposledy v Dunajské Stredě.

„Jsem příjemně překvapený zázemím i prostředím. Je fajn, že se týmu daří, z kabiny je to cítit. Adaptace v novém působišti díky tomu bude pro mě lehčí. Navíc se znám s některými hráči; s Dávidem Gubou ze Žiliny, s Christiánem Hercem z Dunajské Stredy a s Michalem Papadopulosem jsme hráli v Gliwicích,“ uvedl Čmelík na webu Karviné, která je po sedmi kolech s jedinou prohrou na sedmém místě tabulky.