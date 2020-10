O rakouského fotbalistu Davida Alabu má eminentní zájem Juventus Turín. Italský klub by stopera či levého obránce rád získal z Bayernu Mnichov v zimním přestupovém období. Osmadvacetiletý Alaba podle webu SportMediaset už s úřadujícím italským mistrem jednal a dohoda o smlouvě, která by měla platit od ledna, je na dobré cestě. Juventus by tak mohl vyřešit problémy na levé straně obrany po zranění Brazilce Alexe Sandra.