Momentálně nejlepší střelec FORTUNA:LIGY Lukáš Juliš by měl za Spartu hrát až do roku 2023. Autor šesti gólů v této sezoně podepsal na Letné nový kontrakt. „Je to pro mě obrovská vzpruha po tom, co jsem si zažil poslední roky. Nevěřil bych, že se to může stát,“ uvedl pro klubový web. V minulosti se Juliš často potýkal se zdravotními problémy, na jaře ale pookřál na hostování v Olomouci a nyní patří do základní sestavy kouče Václava Kotala.

