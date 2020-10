Italský útočník Moise Kean odchází z Evertonu na hostování do konce sezony do Paris St. Germain. Do anglického klubu přestoupil loni v létě z Juventusu za 27,5 milionu eur, ale pod koučem Carlem Ancelottim nezískal stále místo v sestavě. V 37 zápasech dal čtyři góly.

V týmu francouzského mistra Kean nahradí Edinsona Cavaniho a Erica Maxima Choupo-Motinga, kterým vypršely smlouvy. V útoku bude dvacetiletý hráč bojovat o šanci vedle hvězd Neymara, Kyliana Mbappého a Maura Icardiho.