Slavia v Dánsku: boj o slávu a miliony! Coufal jako Král, ale za kolik?

PŘÍMO Z HERNINGU | Historie se nápadně opakuje. Slavia hraje o Ligu mistrů a jedna z jejích hlavních postav řeší velký přestup. Před rokem, kdy „sešívaní“ zlomili v play off rumunskou Kluž, odešel za více než tři sta milionů do Spartaku Moskva Alex Král. Tentokrát má namířeno ven obránce Vladimír Coufal. Do Premier League, za Tomášem Součkem do West Hamu. „Ale nejdřív musíme zvládnout Midtjylland, pak se k tomu vrátíme,“ klade jasné priority kouč červenobílých Jindřich Trpišovský.