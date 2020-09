V mládeži vršovického klubu byste moc talentovanějších fotbalistů nenašli. Sedmnáctiletý Daniel Langhamer patří k nadějím, od kterých si Slavia mnoho slibuje. Na debut v seniorském áčku si však nadaný záložník počká. Rozhodl se totiž přestoupit do Mladé Boleslavi, která mu slíbila posun do FORTUNA:LIGY. „Děkuju vedení klubu, že mi umožnilo posunout se do ligového fotbalu,“ říká Langhamer.

