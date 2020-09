Zkušený uruguayský obránce Diego Godín přestoupil po jedné sezoně v Interu Milán do Cagliari. Na Sardinii podepsal čtyřiatřicetiletý fotbalista tříletou smlouvu. Godín je kapitánem uruguayské reprezentace a rekordmanem v počtu startů (135), zahrál si na třech mistrovstvích světa. Před loňským příchodem do Interu působil devět let v Atléticu Madrid, s nímž se stal jednou španělským mistrem a dvakrát vyhrál Evropskou ligu.