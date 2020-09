K šestnáctinám smlouva v Interu! Neskutečný pocit, líčí Grygar z Baníku

Jako malý klučina fandil Franku Lampardovi, ikoně Chelsea, teď už zblízka obdivuje třeba Romela Lukaka, Christiana Eriksena či Marcela Brozoviče. Proč zrovna tyto hvězdy Interu Milán? Protože šestnáctiletý záložník Samuel Grygar konečně oficiálně přestoupil z Baníku právě do italského velkoklubu. Přestože v Ostravě chtějí sázet na své talenty z akademie, nebylo co řešit. Sen je jasný: zahrát si jednou v modročerném dresu na slavném San Siru. I o tom mluví český reprezentant do 17 let v rozhovoru pro iSport.cz.