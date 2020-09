Bláznivá zamotaná situace panuje kolem elitních útočníků. Luis Suárez má místo do Juventusu jako volný hráč zamířit do Atlétika Madrid. Italský mistr Juventus Turín naopak právě ze španělské metropole plánuje přivést zpět Álvara Moratu na hostování s opcí. Do Turína má mít namířeno i Edin Džeko z AS Řím, dohoda je na stole, jenže vše zdržuje přestup Džekova nástupce Arkadiusze Milika z Neapole...