Už jen poslední detaily chybí k návratu Garetha Balea do Tottenhamu. Útočník Realu Madrid do Anglie po sedmi letech míří zatím na roční hostování, ve čtvrtek večer už ve Španělsku absolvoval zdravotní prohlídku. Během pátku Bale přiletí do Londýna a vše by se mělo potvrdit. Spolu s ním by do Tottenhamu měl z Realu jít ještě Sergio Reguilon, ten dokonce na trvalý přestup.