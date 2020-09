Útočník Realu Madrid Gareth Bale je podle britských médií velmi blízko návratu do Tottenhamu. Z londýnského klubu do Španělska před sedmi lety přestupoval. „Gareth má k odchodu z Madridu blíž než kdykoliv za posledních sedm let. Pořád vyjednáváme, uvidíme, jak to dopadne,“ řekl pro BBC jeho agent Jonathan Barnett.