Avizovaná posila Zbrojovky do zadních řad už má jméno. Podle informací iSport.cz posílí nováčka zkušený srbský stoper Zoran Gajič (30)! Rodák z Bělehradu to v české lize dobře zná, dva roky působil v Bohemians a poté strávil dvě a půl sezony ve Zlíně. Celkem naskočil do 104 zápasů v nejvyšší soutěži a zaznamenal jeden gól. Více čtěte ZDE