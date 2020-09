Baník dál loví, láká Vlkanovu z Hradce. Kolik nabízí a co přestup brzdí?

JEDNÁNÍ | Nepovedený start do sezony a neúspěšné lákání Ondřeje Lingra s Antonínem Růskem přimělo Baník obrátit svou pozornost do druhé ligy. Po Danielu Tetourovi, jenž do Ostravy zamířil v srpnu z Dukly, nyní Slezané jednají s Hradcem Králové o příchodu Adama Vlkanovy. Čerstvě 26letý ofenzivní univerzál je vytipovanou posilou, která by měla pomoct s produktivitou. „Chtěl bych využít šancí jít do týmu s velkými ambicemi,“ říká upřímně Vlkanova. Problémem jsou finance. Více čtěte ZDE