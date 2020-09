Ani Sparta, zřejmě ani Slavia. Hrošovského chtějí Glasgow Rangers

Dlouho snil o tom, že se z Viktorie přesune do světa velkého fotbalu. Před rokem se to Patriku Hrošovskému vyplnilo, když zamířil do belgického Genku. Po solidní úvodní sezoně ale přišlo vystřízlivění, v aktuálním ročníku nenaskočil ani na minutu. Nedávno se mluvilo o jeho možném přesunu do Sparty či Slavie, ani jedna z těchto variant ale není na stole. Objevila se však jiná, neméně zajímavá. O slovenského reprezentanta má totiž podle informací webu iSport.cz zájem slavný skotský klub Glasgow Rangers. Více čtěte ZDE