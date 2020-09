Irský reprezentační obránce Shane Duffy bude z Brightonu v této sezoně hostovat v Celtiku Glasgow. „Můj sen, hrát za Celtic, je tady. Nelze dostatečně poděkovat všem, kteří mi pomohli tento krok provést. Dám do toho vše, aby byl klub během mého působění v něm úspěšný,“ uvedl Duffy.

Duffy… 𝗮𝗻𝗻𝗼𝘂𝗻𝗰𝗲𝗱 ✅🙌



📝 @FAIreland international defender, Shane Duffy has joined #CelticFC on a season-long loan! 🇮🇪



Welcome, @shaneduffy! 🤩💚