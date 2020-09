Volland přestoupil do Monaka

Německý fotbalový útočník s reprezentačními zkušenostmi Kevin Volland přestoupil z Leverkusenu do Monaka. Podle médií by mohl osmadvacetiletého hráče v Bayeru nahradit český útočník Patrik Schick. Volland opouští Leverkusen po čtyřech letech a v Monaku podepsal smlouvu do roku 2024. Knížecí klub za desetinásobného německého reprezentanta údajně zaplatí 20 milionů eur (526 milionů korun).

🗣 "I'm delighted to join this club with a great history and strong ambitions." - Welcome aboard, Kevin Volland 🤝



ℹ️ 👉 https://t.co/4CMIbGJjhH pic.twitter.com/p5hMBzYxat — AS Monaco EN (@AS_Monaco_EN) September 2, 2020