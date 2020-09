Ocitl se na hraně. O dříve výsostnou pozici útočníka číslo jedna ve Spartě Benjamin Tetteh dávno přišel, i proto letenský klub už delší dobu pracuje s variantou, že by se vytáhlého Afričana zbavil. Nyní je k tomu velice blízko. Podle informací redakce iSport.cz má rodák z Ghany nakročeno do tureckého Malatyasporu, který za něj nabízí 4,5 milionu eur (asi 120 milionů korun). Do hry vstoupila i španělská Mallorca, přesun tam ale není moc pravděpodobný. Více čtěte ZDE