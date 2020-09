Arsenal získal obránce z Lille

Fotbalisty Arsenalu posílil brazilský obránce Gabriel Magalhaes z Lille. „Kanonýři“ podle BBC za dvaadvacetiletého stopera zaplatili 26 milionů eur (asi 682 milionů korun) a podepsali s ním dlouholetou smlouvu. Gabriel v minulé sezoně za Lille odehrál 34 soutěžních zápasů a vstřelil jeden gól. Brazilský mládežnický reprezentant také hostoval v jiném francouzském klubu Troyes a Dinamu Záhřeb.

🇧🇷 Welcome to The Arsenal, @biel_m04! 👋 pic.twitter.com/xT1idCej8r